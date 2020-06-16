暴雨侵襲道路變急流　外賣員險被沖走

貴州六盤水市近日遭受暴雨侵襲，市內頓成澤國，馬路也變為河流，外賣員羅琨冒險送餐期間，就被水流沖倒，險止連人帶車被沖走，幸好多名熱心途人及時伸出援手。羅琨及後主動曝光事件，希望透過媒體向熱心市民致謝。

從網傳短片可見，事發時市內下着暴雨，馬路積車嚴重，羅琨駕駛電單車被吹翻後，即使他拚命想拉起電單車，惜獨力難支。羅事後憶述，當時車上還有2份未送出的外賣，為了保住外賣，他只能嘗試拉起電單車，惟因水流太強，他不但拉不起電單車，反而左腳被困在支架內，令他被拖行20多米；幸好多名途人見狀，立即掉棄雨傘跑過來協助。雖然他事後想向途人致謝，惟途人隨即離開，只好透過媒體公開致謝。

事件引起網民熱議，有網民表示「講真，這種暴雨就別點外賣了」、「如果有我的外賣，簽單吧，我已收到」、「前幾天晚上我超級想喝奶茶，但是一看這天氣大暴雨，想想還是算了。奶茶甚麽時候都可以喝，還是外賣小哥的安全最重要」。另有網民認為︰「應該讓外賣公司考慮到天氣情況，酌情打分，不要動不動扣錢，這樣才是真的體諒外賣員，靠消費者體諒根本沒用，就是人民群眾零和博弈而已。」