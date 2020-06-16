新冠肺炎：再有市場確診　禁的士網約車出京

北京市再有市場現確診個案。西城區人民政府新聞辦公室周二（16日）凌晨公布，廣外天陶紅蓮菜市場一名往來新發地市場人員確診，決定即日起對市場附近7個屋苑實施封閉管理措施。北京市交通委宣布，周一（15日）起繼續暫停該市巡遊車、網約車、的士出京營業，市民可通過長途客運站進出北京。

西城區政府指，該患者周日（14日）確診，其居住於豐台區花鄉，活動軌迹涉及天陶紅蓮菜市場及周邊地方。有關部門當日上午已暫停廣外天陶紅蓮菜市場對外服務，並進行環境監測評估和相關人員隔離觀察。

經環境採樣檢測，市場內個別點位核酸檢測結果呈陽性，即驗出病毒。當局決定，即日起對廣外街道樂城、鴨子橋、車站西街、車站西街15號院、青年湖、手帕口南街、京鐵和園等7個屋苑實施封閉管理措施。若市民自5月30日以來曾到訪天陶紅蓮菜市場，需主動向居住地社區報告，並進行居家觀察。

受北京部分地區調整疫情風險等級影響，河北唐山灤南汽車客運站、山東日照汽車站、山東東營長途汽車總站宣布，即日起暫時停運發往北京的客運班車。