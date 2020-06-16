新冠肺炎：5天增106宗本地確診病例　全市農貿市場消毒

北京豐台區新發地批發市場爆發新冠肺炎群聚感染疫情，於過去5天共新增106宗本地確診病例，北京市委宣傳部副部長徐和建周二（16日）形容當前疫情形勢十分嚴峻，該市將採取最堅決、果斷、嚴格的措施，做到「應查盡查、應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收」，堅決阻斷傳播渠道，遏制疫情擴散蔓延，確保市民生命安全。

徐和建在周二（16日）舉行的北京市疫情防控工作新聞發布會上表示，目前首要任務是對曾進出新發地批發市場的人士，盡快進行核酸檢測和醫學觀察，做到全覆蓋、不遺漏。另以新發地批發市場及周邊地區為重點，深入細致開展流行病學調查和病毒溯源工作。

北京市市監局副局長陳言楷在會上指出，截止周二上午6時，全市共對276處農貿市場完成消毒，關閉各類農貿市場11家，並對33173家餐飲服務單位（包括單位食堂）進行消毒，預計到周二將完成全部餐飲服務單位的消毒工作。

針對食品安全大檢查情況，該市市監部門至今督導檢查商場超市、便利店、士多、餐飲服務單位、農貿市場等各類食品經營主體13962戶次，過程中發現進貨票據保存不完整、進銷貨帳目記錄不全等食品安全問題45宗，已當場責令改正。同時對肉蛋奶、米麵油、蔬菜水果、海鮮等生活必需品開展食品安全專項抽查，2000多件樣本全部合格。陳言楷強調，市監部門近日將強化生活必需品價格監管力度，嚴厲打擊哄抬價格等違法行為。