小學女生跳樓身亡　家長聊天群給老師點讚惹議

江蘇省常州市金壇區本月初一名五年級女學生，在作文堂結束後跳樓身亡，家屬質疑因為老師不合理批改作文致女生想不開尋短。事發後有家長在聊天群談論此事時，給老師點讚打氣。金壇區委宣傳部周二（16日）表示，老師沒有要求其家長點讚，而有關行為對死者家屬會造成傷害，認為有欠妥當。

事發於本月4日下午3時許，河濱小學繆姓女學生於當日兩節作文課後離開課室，其後墮樓身亡。廖女家長認為，女兒之所以跳樓，是因為作文被袁姓老師不合理批改。據了解，該篇作文是關於《西遊記》片段「三打白骨精」的讀後感，袁老師在繆女的作文上用紅筆寫上5個大字「傳遞正能量」，之後繆女便劃掉了自己的文章並重新改寫。此外，繆女的父親又質疑女兒跳樓20多分鐘後，老師才通知家長。他曾在微信詢問老師，對方卻沒回覆。

事發後有家長在聊天群討論事件，當中約20多名家長認為袁老師沒錯，還給老師點讚。也有其他家長提醒，老師教書育人沒有錯，但這時候點讚是對死者一家加添傷害，認為大家應選擇沉默。

另家屬稱女兒以往曾遭老師掌摑，質疑墮樓事件與體罰有關。不過事發後區政府、公安、教育局組成聯合調查組，經查發現當天課堂上不存在老師辱罵、毆打學生情況，排除事故為他殺，又指紅筆是繆女所畫，作文屬抄襲。不過家屬不接受調查結果，又指目前仍與校方協商。至於涉事老師，事後經已停課。