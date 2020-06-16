新冠肺炎：網傳市場堆積丟棄貨物　商戶無奈等重開

網傳片段顯示市場被丟棄的貨品堆積如山，大批人排隊接受核酸檢測。

北京豐台區新發地批發市場（下稱新發地市場）爆發新冠肺炎群聚感染疫情後，網上流傳短片，顯示市場內商戶將鮮魚、蔬果等貨品丟滿一地，更稱有近萬人在市場外排隊等候接受病毒核酸檢測，情景令人擔憂。

疫情發生後，新發地市場於上周六（13日）凌晨3時起暫時封閉。化名柳京的菜農當日凌晨5時抵達市場已無法進入。他表示，平日每天能賣出約5000公斤番茄，多的時候甚至能賣出1萬公斤。

除市場封閉，柳京所住的村落同樣實施封閉管理。柳京稱幸好住處旁邊有一家超市，「這幾天（購物）還能將就一下」。他又表示已接獲商戶貨物可獲賠償的通知，但未有具體安排。從業21年的他稱，如今市場重開時間未定，除自費接受核酸檢測外，能做的只有等。

有北京「菜籃子」、「果槃子」的新發地市場，客戶對象主要是來自河北、天津等地的批發商。1988年5月，來自豐台區的張玉璽當時帶着15名村民投資15萬元（人民幣，下同，約16.7萬港元），建立了新發地市場。其後32年間，新發地市場的佔地面積從15畝擴至目前的1680畝。據官網數據顯示，新發地市場於2019年市場交易量1749萬噸、交易額1319億元（約1467億港元）。該市場批的蔬菜佔北京全市供應量約7成，不論交易量、交易金額均連續17年居全國第一。

周日（14日）下午，北京市委常委會開會研究初步調查及處理，在這次疫情防控工作中失職失責的相關人員，新發地批發市場總經理張月琳被免職，而他正是張玉璽的兒子。