公安部副部長孟慶豐被免職　胡振江任民航局副局長

內地人社部周二（16日）正式公布國務院任免名單，其中公安部副部長孟慶豐、中國民航局副局長李健及中國常駐聯合國教科文組織代表沈陽均被免職，同時任命胡振江為民航局副局長，任命楊進為常駐聯合國教科文組織代表。

公開資料顯示，孟慶豐1957年6月出生，是山東沂南人，1980年1月加入中國共產黨，1976年起成為人民警察，長期在浙江省公安機關工作，2009年3月調任公安部，出任公安部經濟犯罪偵查局局長，2014年10月首次以公安部黨委委員身份亮相，1個月後任公安部部長助理，2015年6月被任命為公安部副部長。

另外，胡振江1968年7月出生，為河北石家莊人，1988年3月入黨，研究生學歷，為航空安全管理碩士。他歷任中國民航飛行學院洛陽分院副院長、民航貴州安全監督管理辦公室主任、民航貴州安全監督管理局局長、民航局飛行標準司副司長等職務。2018年10月，胡振江出任民航中南地區管理局局長、黨委副書記，上月出任中國民用航空局副局長、黨組成員，惟至周二人社部才正式公布。