新聞解碼：解放軍演練千里機動投送　分析指2天內可集結大軍

中印近期交惡，兩軍頻頻向邊境增兵。除了有消息指印軍向邊境增派坦克外，內地官媒近日也罕見披露解放軍利用現代化運輸工具投送兵力的場面；繼解放軍某空降旅數千名官兵及數百裝備抵達青藏高原後，配備99A式主戰坦克、重型步兵戰車的第76集團軍某重裝合成旅也通過鐵路抵達昆侖山腹地。分析指，解放軍2天內就可在邊境集結逾10萬軍隊。

據報道，隸屬空軍的空降兵部隊在數小時內完成數千公里的跨區投送，展示的是國家快速反應部隊的戰略投送能力，但投送的裝備畢竟是輕型的，本質上更適合在敵後空降作戰。惟第76集團軍某重裝合成旅的千里機動，展示的卻是陸軍合成化改造的成果。解放軍一個合成旅裝備多達112輛99A坦克，還有04A式重裝步兵戰車、自行火炮和野戰防空裝備等，是一支能在前線與任何對手硬抗的主力作戰部隊。

分析認為，在和平時間，國家不可能把大量主力作戰部隊投放至邊境線，軍隊戰略機動能力成為戰爭潛力的主要體現，上述兩場大規模跨區機動證明中國完全有能力應對任何對手的挑釁，意味着解放軍2天內就可在邊境線部署逾10萬軍隊，成為決定戰爭勝負的關鍵。

另官媒本月初也披露了解放軍西藏軍區所屬合成旅，在海拔4700米的訓練場夜間演練畫面。據報道，該演練是在全戰術背景下的夜間滲透破襲，以檢驗偵察分隊特殊地域條件下的作戰能力。西藏軍區最主要任務是應對來自印度方向的威脅，而「夜間敵後穿插破襲戰鬥」則是解放軍的慣用招數，曾在1962年中印戰爭中，讓印軍「吃盡苦頭」。