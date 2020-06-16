新冠肺炎：進口三文魚滯銷　業界料損失逾1億美元

北京新冠肺炎疫情反彈，新發地批發市場的三文魚砧板更被檢出病毒，導致多地零售市場、日式料理食肆緊急將三文魚下架。挪威大型三文魚加工商Hofseth大中華區總經理李路周一（15日）接受內媒採訪時坦言，本次疫情爆發短短一個周末，已損失慘重，若停售期達1個月，將為行業帶來逾1億美元（約7.8億港元）的損失。

李路指出，新發地相關負責人早前透露當局在三文魚砧板檢出病毒，引發市場恐慌；他原以為有關報道不會影響其公司在上海的三文魚庫存，但事實證明，過去數天接連有客戶取消訂單，即使訂單已在運送途中，客戶也要求延遲交付或降價交付。他認為，在沒有確鑿證據的情況兀，把新發地出現的疫情歸咎於三文魚是不公平的。

李路認為，當前三文魚經銷商和批發商受到嚴重打擊，有些大型經銷商三文魚入貨量數以噸計，如今全部成「燙手山芋」，每天都在貶值。而且，三文魚抵達中國口岸時，還可能面臨清關壓力，三文魚保質期短，一旦過期商家將血本無歸。

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋表明，冠狀病毒不會感染魚類等水生生物，三文魚作為中間宿主的可能性幾乎沒有。他認為，或是水產品、牛羊肉、禽肉等在國外加工過程中，受到病人污染，後經冷鏈運輸帶入中國。