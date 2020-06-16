俄北極科學院院長被捕　涉向華出售潛艇技術

俄羅斯傳媒報道，聖彼得堡北極科學院院長、現年78歲海軍老兵米季科（Valery Mitko），被指從2017年起私自出售潛艇技術予中國情報人員，涉嫌叛國罪，今年2月起被當局軟禁家中，其逮捕令已延長至10月10日。據報道，米季科否認指控，惟罪名一旦成立，他將面臨最高20年的刑期，

報道指，米季科在1963至1994年期間，曾在蘇聯和俄羅斯艦艇、潛艇和海軍機構內服役，擁有一級校官軍銜（相當於海軍上校）。他自1990年起擔任海軍學院水聲學教研室負責人，擁有技術科學博士學位，是聖彼得堡工程院通訊院士、俄羅斯自然科學院院士、北極科學院院士兼院長。從2016年起，他在大連海事大學擔任客座教授，並於2017年和2018年在中國舉行兩次演講。

報道引述消息人士指，米特科前往中國期間，向中國情報人員出售與「聲納領域發展和探測潛艇的方法」有關的資料。調查人員更認為，米季科從2017年起就已開始從事這類行為。

惟米季科否認向中國政府洩露國家機密，其代表律師指出，米季科確實帶着講座文件前往中國，惟該些文件只包含學術和公開資料，但他返俄後，居所卻遭搜查，及後更被控叛國。目前，律師已對有關指控提出上訴，但未披露更多細節。