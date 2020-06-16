冒用他人身份上學　街道辦職員遭雙開

山東聊城市東昌府區柳園街道辦事處工作人員王某，早年冒用另一女子王麗麗的身份就讀聊城農業學校，至近日被揭發。已合併上述院校的聊城大學周二（16日）表示，已責成注銷冒名者學籍，並撤銷其畢業證書；王某同時被當局雙開（開除黨籍及公職）。

被冒名頂替的王麗麗透露，王某及其弟弟在2016年曾到其家中，問她是否在1996年考過當時名叫聊城農業學校的中等專業學校。王麗麗回應稱沒有考上，王某遂主動承認當年她冒名頂替其身份上學。隨後王某更請求王麗麗的父親認自己做乾女兒，但對方沒有同意。此後，兩方再無聯繫。

至2019年，王麗麗找學校核實，結果顯示她1996年確實被畜牧獸醫專業錄取，她於是向聊城市東昌府區紀委等部門進行實名舉報。東昌府區政府周二通報稱，根據區紀委監委、組織部門組成的聯合調查組前期調查情況，決定給予王某開除黨籍、開除公職處分，強調將依法依紀嚴肅處理事件，並及時向社會公布。

據了解，聊城農業學校在1999年7月併入聊城師範學院，組建了聊城師範學院職業技術學院，並在2002年更名為聊城大學農學院。