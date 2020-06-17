新冠肺炎：全市疫情防控升級　逾200架進出航班取消

北京市爆發新一輪新冠疫情，過去5天確診病例達106宗，遼寧、河北、四川3省均出現相關病例。截至周二（16日），全市已有9區為高、中風險區域，市政府當晚宣布北京突發公共衞生事件響應級別升至二級，進一步加強出入境的防控措施。截至周二晚11時許，北京首都機場及大興機場計劃出港航班，已分別取消（含可能取消）163班及76班。

市政府副秘書長陳蓓表示，北京要嚴格管控出入境，所有境外人員需全部集中觀察及進行核酸檢測，中、高風險地區，以及與新發地市場相關人士都禁止離開北京，而其他出京者需持7日內的核酸檢測證明；另由即日起，停止開放境內跨省區團隊旅遊業務。

響應級別提升後，有內地傳媒查詢航班資訊時，發現進出北京的航班大面積取消，中國國航、海南航空等多間航空公司，相繼因航班取消而受影響的旅客，提供免手續費退票業務。

另內媒周二就北京疫情，訪問湖北武漢大學醫學部病毒所楊占秋教授，楊表示北京本次是局部的區域性疫情，疫情溯源明確，感染源均來源於新發地市場，只要控制住接觸過的人和物，疫情就可以控制，他認為北京後期的疫情政策會隨着疫情的變化而轉變。