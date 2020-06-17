團夥假借寵物店非法出售珍稀龜類　警拘7疑犯

福建福州市警方周二（16日）透露，日前成功搗毀一個以寵物店作掩飾，實行非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物的犯罪團夥，拘捕張某等7名疑犯，並查獲14隻相當於國家一級保護動物的鷹嘴龜等野生動物。目前疑犯被依法採取強制措施，涉案動物則移交福州市動物園安置。

警方今年4月初接報，指有人用社交平台售賣國家重點保護動物，後經野生動物保護協會專業人員比對，確認民眾提供的圖片中的動物是被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄一，按國家一級保護物種管理的鷹嘴龜。通過喬裝暗訪，警方鎖定倉山區盤嶼路某寵物店涉案。

警員4月15日來到該由張某負責的寵物內檢查，除了寵物狗外，並未發現有售賣其他動物。然而面對警方出示的證據，難以自圓其說的張遂從實招來。案情指，鷹嘴龜的來源是陳某、陸某等賣家，經順藤摸瓜，警方翌日在晉安區抓獲他們。

據二人交代，他們為逃避警方，加入了一個名為「龜友圈」的微信群組，其成員來自全國各地，都是經熟人介紹而入，且只在網上交流買賣信息。隨後一個月內，警方循線陸續在三明寧化等地將剩餘疑犯拘捕，並相繼查獲鷹嘴龜、黃緣閉殼龜、黃頭側頸龜、楓葉龜，以及同樣等同於國家一級保護動物的輻射陸龜等龜類。