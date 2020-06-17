警破網絡詐騙案　拘242人涉案金額逾1.5億人民幣

江蘇鹽城警方周二（16日）透露，近日成功偵破一宗特大網絡詐騙案，拘捕242名疑犯，涉案金額超1.5億元（人民幣，下同，約1.66億港元）。疑犯據指以同城交友、單身找對象等名，吸引男性用戶安裝註冊App，再以視像聊天、線下見面等名義引誘受害者充值實施詐騙。

事緣今年3月，濱海縣一名沈姓男子報警稱，自己遭受詐騙。他表示，在安裝了一款App後，有「美女」主動找到自己聊天，但當他想回覆時，卻被系統要求需要充值，但在充值了69元（約76港元）後，系統每隔幾分鐘就要求他繼續充值，否則便無法與「美女」聊天，讓沈男感到自己可能陷入詐騙陷阱。

警方隨即展開調查，發現贓款匯入了北京某公司，該公司不但有逾3000個微信收款帳號和300多個支付寶收款帳號用於資金轉移，且每月資金流水達數千萬，受害者有逾萬人，分布全國各地。鹽城警方在上周一（8日）在北京、西安、杭州等地同步收網，搗破該犯罪集團。

辦案警員表示，涉事APP利用隱晦的用語和美女圖片，吸引用戶安裝，再透過招募的主播冒充女性會員，與受害人進行語音、視訊聊天，讓男用戶認為該APP中，有大量漂亮的女子都有交友意向，繼而不斷在平台上消費。據悉，涉案女主播超過5000人，年齡由20歲至50歲不等。