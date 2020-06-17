中印邊境衝突之際　解放軍實兵實彈演練

中印邊境爆發衝突，兩國關係升溫。解放軍西藏軍區周二（16日）透露，軍區某旅在近日舉行一場實兵實彈演習，以遠火、地導、特戰、陸航、電抗、工化等兵種組成聯合戰鬥群，對目標實施立體拔點行動，測試聯合高原部隊的作戰能力。

報道指，解放軍在是次演習設置各類靶標逾1000餘個，檢驗部隊在高海拔地區的各類型火力的打擊效能以及突擊能力。演習同時出動在數十輛裝甲運送車和坦克，向敵陣前沿陣地突擊。為阻止敵軍增援，防空火力並以武裝直升機，模擬對敵增援進行垂直打擊。

據軍區某旅旅長張家林介紹，演習為各兵種力量克服惡劣環境，空、地密切協同，採取全域聯合打擊，以突入奪控的戰法，運用彈炮結合狙殺，讓聯合戰術訓練走深走實，有助完成多樣化的使命任務打。

在周一（15日），西藏軍區某旅步兵營在海拔4700多米的地域，亦組織步坦協同演練，全面檢驗部隊兵種協同和快速反應能力。該旅是該地區唯一一支重型機械化部隊，其15式坦克、89式裝甲輸送車在演習中亮相。

有分析指，西藏軍區作為解放軍兩大特殊軍區之一，主要任務是應對來自印度方向的威脅，解放軍近日多次在西藏軍區頻密演練，或是針對及提防中印邊境問題，為兩國目前的緊張局勢作準備。