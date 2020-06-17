中紀委指傳統批發市場髒亂　倡智慧型改造

北京在近2個月無新增新冠肺炎本地確診病例後，突爆發新一波疫情，6日累計137人確診。官方形容當地形勢嚴峻，宣布全市小區實施封閉式管理。針對當地所有病例均與新發地農產品批發市場有直接或間接關聯，中紀委網站周三（17日）刊文指出，疫情反映出批發市場髒亂的問題，並提出農批市場應朝「智慧農批」方向改造。

文章訪問多名學者及業界專家，其中中國農業大學教授安玉發表示，批發市場髒亂問題由來已久，內地新建的市場環境雖有改善，但跟發達國家相比還有差距。他舉例，在日本的水產市場，不會見到一點油污或污水，海鮮檔也聞不到令人不悅的腥臭味。市場很少聽到叫賣聲，貨品都是明碼標價。他認為內地批發市場的問題，除與其經營產品的特點有一定關係，也因不少批發市場興建於上世紀80至90年代，當時沒有充分考慮到停車位及污水處理設施。

中國人民大學商學院貿易經濟系主任王曉東指出，乾淨衞生不只是表面的場地清潔，更關鍵的是供應鏈層面的全程可追溯。現在國內不少批發市場仍停留在原始攤商階段，市場監管還是以收攤位費管理為主。相對近年零售業態的現代化管理發展，批發市場的管理水平並沒有隨市場規模的擴大而顯著提升。

關於大城市的批發市場長期處於低水平發展狀態，中國蔬菜流通協會會長戴中久分析指，批發市場以最低的成本，將多層次人群的消費需求聚集起來又快速匹配供給。由於絕大多數批發市場都是家族式經營或者鄉鎮集體企業，長期處於「誰投資、誰管理、誰運營、誰收益」的模式下，基礎設施建設發展顯得滯後。

全國城市農貿中心聯合會會長馬增俊表示，內地批發市場應升級發展成至「智慧農批」，具備設施先進、功能完善、管理科學、主動承擔社會責任的條件。