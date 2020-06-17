新冠肺炎：嚴控市民出入　兩機場取消逾千航班

北京受新一輪新冠肺炎疫情影響，應急響應級別由三級提升至二級。內地傳媒報道，截至周三（17日）上午9時10分，北京首都機場及大興機場共取消1255班航班。中國國家鐵路集團宣布，旅客即日起辦理進出北京各列車的退票時，均不收取手續費。

報道指，北京首都機場及大興機場大幅取消航班，其中出港航班取消615班，取消率67.14%，進港航班取消640架，取消率68.38%。進出港航班變動較大，相關主要航線航班量均呈下滑趨勢，當中來往北京及上海的航班降幅最為顯著。

數據顯示，北京、上海航線周一（15日）的航班量為47架，當中來往首都機場及上海虹橋的航班只得29架，比前一日相比減少52.46%。另首都機場當日的航班起降量為665架次，較前一日減少20.26%，航班取消率59.41%；大興機場起降378架次，較前一日減少18.36%，航班取消率65.05%。

中國國家鐵路集團指，為配合北京市的疫情防控工作，決定由即日起，旅客在車站、12306網站等各個渠道，辦理周二（16日）午夜12時前已購入進出北京地區各次列車有效車票退票時，均不收取手續費，鐵路旅客人身意外傷害保險亦可一同辦理退款。