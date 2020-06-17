小五女生墮亡事件發酵　涉事老師承認曾掌摑女生

江蘇省常州市金壇區河濱小學五年級女生缪可馨墮樓亡事件持續發酵。涉事的袁老师承認，曾於去年10月在課堂上掌摑可馨，而官方更證實袁存在辦輔導班、體罰學生及收利是等違規行為。目前，紀檢部門及教育主管部門將另立調查組，對袁的師德師風問題進行專項調查。

缪可馨家人提供的聊天紀錄顯示，袁老师去年曾掌摑可馨，而袁在事件說明寫道：「那一段時間，缪缪學習態度馬虎，成績下滑。有一次批改習題時，發現缪可馨漏做，一時心急，就打了承子一個耳光。」

內媒從金壇市委宣傳部獲悉，袁老師曾於去年暑假開辦作文補習班，亦曾收過缪可馨家長的500元人民幣（約530港元）利是。上述部門指出，新發現的體罰、辦輔導班、收利是行為，會作為日後調查袁老師的證據。

事件回顧，缪可馨本月4日上完作文堂後跳樓亡，其家人稱女兒跳樓前曾被袁老師批評作文差，於是質疑老師批改作文方式不合理。官方成立的聯合調查組12日通報，未發現當日課堂存在辱罵、毆打學生等情況，並排除他殺。袁老師則稱，缪可馨作文中的批改符號是可馨自己所畫，當日亦無批評她，該說法遭可馨家人駁斥，家人隨後亦指出袁曾掌摑女兒。目前，官方已組織缪可馨家長與校方、警方、教育局協商補償事宜，尚未達成共識。