中印流血：兩國外長通電　王毅要求印方停止挑釁

中印兩軍周一（15日）晚在邊境爆發衝突，導致雙方數十名士兵喪生。中國外交部長王毅周三（17日）與印度外長蘇傑生通電話，要求印方停止一切挑釁性舉動，徹查事件並嚴懲肇事責任人，嚴格管束前線部隊，保證此類事件不再發生。他重申，印方不要低估中方維護領土主權的意志。

王毅批評，印方邊防部隊當晚公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，再次跨越實控線蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡；印軍這冒險行徑嚴重違背兩國達成的協議，中方再次向印方表示強烈抗議。中方要求印方展開徹底調查，嚴懲肇事責任人，並立即停止一切挑釁性舉動。他敦促印方不要誤判形勢，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。

王毅強調，中印兩國相互尊重、相互支持才符合兩國的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦違背兩國人民的根本願望。雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就邊境事態加強溝通協調。

蘇傑生則介紹印方立場，並表示印方願從兩國關係大局出發，與中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。