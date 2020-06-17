新冠肺炎：深圳巡查46市場超市　上海夜市禁售生食海鮮

北京新發地批發市場近日出現多宗本土確診病例，廣東深圳、上海等地防疫部門清查當地農貿市場和超市。上海周三（17日）表示，農貿市場禁止飼養屠宰活家禽等動物，夜市禁售生食海鮮。截至周二（16日），深圳農貿市場等地的工作人員、工作用具、食品等逾1200個樣本，經核酸檢測發現均未有感染新冠病毒。

上海防疫部門發布通知稱，農貿市場建立定期消毒制度，工作人員若於上月30日曾到過中高風險地區，需配合集中隔離14日等防疫措施。展銷會和夜市均禁止攤販經營散裝生食水產品、散裝熟食滷味等，農貿市場禁止屠宰活家禽。

防疫部門規定，禁止攤販出售生食水產品、刺身、沙律等食品，或未經加熱處理的熟食，嚴防食物中毒和食源性疾病。海關將加強進口食品抽查，例如肉類、水產品、果蔬等，查驗相關進口證明文件。市場監管部門嚴禁檔主出售或購入來源不明、檢疫不合格的畜禽肉及其製品等。

深圳有關部門自上周六（13日）開始，監查市場、超市環境、食品和相關工作人員等情況，巡查各區共46個大型批發市場、農貿市場和超市，從冷藏庫、砧板、刀具、貨架等地方採集樣本，帶走三文魚、黃花魚、蝦、生蠔等樣本檢測。另對市場銷售、運輸、加工處理等343名工作人員進行核酸檢測，結果顯示未受感染。