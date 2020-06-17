台藝人揭女童疑遭男子「侵犯」　縣政府反駁惹不滿

隋棠近期在屏東縣的小學擔任「蝴蝶朵朵」繪本的種子講師。

台灣女藝人隋棠周一（15日）在Facebook發文指，有一名小學女生向她吐露出「長年來無數次被叔姪帶去工棚侵犯」。屏東縣政府社會處周三（17日）發聲明，指該案「應為強制性猥褻且並非數次」，並點名隋棠指「未經專業查證即公開發文造成臆測，對孩子是另一種傷害」，引來網民駁斥。隨後，縣政府再發文，刪除「與事實不符、應為強制性猥褻且並非數次」等字句，縣長潘孟安認為原新聞稿措詞不當，已要求檢討。

隋棠近期在屏東縣的小學擔任「蝴蝶朵朵」繪本的種子講師，教導孩子保護自己及身體自主權。她在Facebook發文稱，擔任種子教師到現在，已經遇到20位遭性侵的孩子，消息一出後震驚社會。不少民眾打電話到縣政府查詢，表示關切，有網民亦質疑當局未有積極解決相關問題。

縣政府周三上午9點23分發新聞稿，感謝隋棠「對本縣孩子的關愛與守護」，但強調女孩親揭「無數次被叔姪性侵」，其內容經縣府查證後發現與事實不符，「經了解應為強制性猥褻且並非數次」，基於保護孩子及捍衞縣府職責，特此澄清。大部分網民指摘縣府的回應是「大事化小」、「掩飾太平」、「都一樣是性侵害。屏東縣政府的回覆真的很爛」、「不檢討加害者，反而先檢討說出這件事的藝人」。

事隔7小時，縣政府下午4時再發稿，今次未提及隋棠，也刪除了「未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對本府的誤解」、「經了解應為強制性猥褻且並非數次」等詞句。

新的澄清稿中強調，縣長潘孟安認為縣府新聞稿措詞不當，要求縣府局處立即檢討，並做出四點指示：保護兒童是屏東縣政府教育最高原則；針對教育處新聞稿措詞不當，要求立刻修正；要求教育處一天內簽出檢討報告；請社會處、教育處務必做好個案保護及輔導，並由警政單位介入調查偵辦。