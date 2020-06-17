深圳家長下跪求學位　官方：事件屬炒作

深圳福田區日前有7名學生家長到教育局門口下跪求學位，引起社會關注。惟經官方調查後，該7人的孩子均無申請今年的學位，事件乃有人借所謂「名校學位」炒作以抬高樓價，警方已對煽動和參與違法聚集的2名地產經紀作出治安處罰。

內地近年興起「學區房」，吸引大批家長到名校附近買樓。事緣於區內的深圳高級中學，是深圳四大名校之一，今年有630個學位，卻有1000人報讀。有買了豪宅的家長擔心，教育局曾指單身公寓不屬於住宅商品房，無論面積定樓價，一般都比商品房低，令他們的孩子難以獲得學位。

有住在公寓的家長指他們的屋苑已經使用20多年的學位，反對被剔除校區。亦有家長不解明知學位緊張，但新蓋樓盤不新配套學校，反而要來搶他們的資源。

上月底，福田區教育局公布今年的入學計分方法，將原本可獲80分基礎分的公寓，下調至70分，引發大批家長不滿，有居民表示理解家長的不滿，認為應該保護公寓業主的權利。有人便到教育局門口下跪求學位。

不過，經官方調查後，發現有人假借名校學位炒作以抬高樓價。所謂的下跪求學位的7人中，沒有一人今年有孩子需要申請學位，其中2人更是地產中介，他們已因煽動和參與違法聚集被公安治安處罰。當局又指，部分物業的性質和類別與往年不同，只是回歸該物業本身應有的積分待遇。