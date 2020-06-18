7歲女疑遭爺爺性侵染病　警介入調查

重慶西南醫院皮膚科醫生陳奇權周二（16日）在微博爆料稱，近日接診一名7歲女童，診斷出她患有尖銳濕疣（俗稱椰菜花），懷疑她長期受爺爺性侵致病。目前，女童目前已在該院接受治療，警方已介入調查。

陳奇權貼文稱，女孩父母長期在外打工，女孩和弟弟便由爺爺嫲嫲照顧。惟近日媽媽回家幫女兒沖涼時發現，女兒外陰和肛門周邊長出「不明東西」，因此帶她求醫。面對醫生的詢問，女孩緊張得全身發抖，一言不發，後在媽媽的追問下，才表示因為嫲嫲每晚只帶着弟弟睡覺，她就跟爺爺睡覺，而爺爺每晚都要求她脫掉褲子。

陳奇權周三（17日）向內媒表示，女孩周二已在西南醫院接受治療，由於她身上的皮疹較多，範圍較廣，必須採取大範圍的光動力治療，治療過程比較痛苦，整個療程可能需要3至6個月。女童來自貴州遵義市正安縣，目前當地警方已派人趕到重慶調查，並去過醫院了解情況。

陳奇權亦透露，女孩媽媽曾受丈夫家暴，「孩子和媽媽確實非常難，非常需要幫助，媽媽有各種苦衷，個人能力很微弱，但她非常想要保護女兒，希望惡人被繩之以法」。