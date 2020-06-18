新冠肺炎：6天增137宗確診　新發地病例波及4省

北京市新冠疫情復燃，過去6天增137宗本地病例，更波及浙江、河北、四川、遼寧四省，造成12人確診，與新發地市場的關聯病例已累計149宗。截至周三（17日），內地累計確診病例83,266宗、4634人病亡。

北京市疾控中心周三指出，目前市內出現的確診病例，大多數均與新發地市場的從業人員、購物人員有關，由於初期病例均與市場存在流行病學關聯，加上發病時間推斷，疫情在早期即被發現。考慮該市場物流廣泛、人員密集等特殊性，不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。

中國人民大學醫改研究中心主任、公共管理學院教授王虎峰，周三就北京疫情接受內地傳媒訪問，他表示新發地市場作為第一疫點，風險人群包括去過新發地的人群、確診病人的接觸者，以及處於潛伏期可以傳播的患者和無症狀感染者。

隨着病情以豐台區為中心，逐步向東城、西城、海淀等區蔓延，當局當機立斷作做前瞻性的決策，同時要預測到至一、兩周之後的情況，有助奪取疫情防控的主動權，如「軟封城」不鼓勵人員流動，但沒有不允許出城。王預料，北京的二級防控預計需至少持續2至4周，如果疫情能穩定下來後亦再需要2周作出評估及調整。