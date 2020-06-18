台警破跨境賭博案　賭資近20億新台幣拘95人

台灣有詐騙集團以資訊軟件服務公司為名，經營線上賭博業務，藉由多個賭博遊戲App供玩家下注，實際借賭博之名詐財。涉案集團的總公司、主伺服器位於菲律賓，台灣據點負責客服招攬。經查，賭客數量近70萬人，賭資高達20億元（新台幣，下同，約5.33億港元）。台灣刑事局日前拘捕主犯、集團成員共95人，訊後將移送桃園地察署複訊。

警方指，該集團分工明細，在台北、桃園及台中等地成立電銷推廣部、客服等部門，分別負責隨機致電大陸民眾，要求對方下載賭博遊戲App再下注，或假扮專業投資者誘使賭客儲值下注等。

涉案集團成員會以詐騙話術，吸引賭客大量投注致慘賠收場，待對方要求取回獲利時，客服人員就會以賭客用不正當手段投注賺錢為由凍結帳戶，令對方血本無歸。

警方日前拘捕李姓主犯、其大陸籍陳姓妻子，以及旗下各分公司成員共95人到案。全案訊後，以涉嫌賭博、詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌解送桃園地察署複訊，其中主犯及其妻分別需交付30萬元及15萬元（約8萬及4萬港元）保釋金，6名一級幹部成員則交付3至10萬元（約8000至3萬港元）不等。