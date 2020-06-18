疑航拍機亂闖阻升降　杭州蕭山機場航班延誤

杭州周三（17日）有多架航拍機闖入蕭山國際機場範圍，導致一段時間航班無法降落，造成延誤。有受影響乘客表示，當時所乘坐飛機在半空盤旋5個圈以上。

周三晚上9時許，有在蕭山機場附近工作的市民爆料稱，機場裏已經有大半個小時沒有飛機升降，「平時晚上這個點應該算是航班起降小高峰，但今天好像20多分鐘前才看到一架落地航班」。另於一個杭州航空愛好者交流群組裏，約晚上9時半前後不少人開始討論蕭山機場出現航班延誤的情況，有人留言，「如果真是有人在機場範圍內飛無人機，那真的是不負責了」。

內媒記者當晚聯絡到一名乘坐從北京飛杭州的乘客朱先生。他所乘坐的中國國際航空公司CA1706航班原定在晚上9時05分前後抵達，但飛機在機場上空盤旋近1個小時，最終於晚上10時29分才降落。朱先生表示，晚上9時不到飛機便開始下降，約9時10分已可從舷窗裏看到機場，「可飛機一下子突然又拉升了」。朱先生稱，「感覺飛機一直在繞圈，我覺得繞了5圈以上都有的」。

當時機上不少乘客向空姐了解，空姐原先表示晚上9時半便降落，後來又改稱要延遲到晚上9時50分。期間機上兩次廣播，表示具體降落安排要等機場控制塔台通知。

據記者當晚11時從杭州機場得悉，機場航班已經恢復正常升降。至於當晚航班延誤是否跟有人飛航拍機有關，機場方面則表示公安部門正在調查。