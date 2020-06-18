新冠肺炎：陸配赴行政院請願　促讓家人返台團聚

隨着當地新冠肺炎疫情趨緩，台灣宣布由下周一（22日）起縮短11地區短期商務人士入境的居家檢疫時間，但未開放陸生及大陸人士赴台。「台灣滯陸孩童父母自救會」周三（17日）分別前往流行疫情指揮中心和行政院請願，要求當局早日讓至今仍滯留在大陸的未成年子女返台。國民黨則建議政府對於開放陸生入境安排，可針對疫情程度不同的省分，訂定開放順序。

由近30名陸配父母親組成的「台灣滯陸孩童父母自救會」，當日下午向行政院官員遞交請願信，要求當局安排在大陸的未成年子女赴台。有請願者指出，今年春節到大陸探親後回台時，剛爆發新冠肺炎疫情，在台灣讀書的女兒至今仍滯留大陸。另一名陸配的丈夫則表示，妻兒於春節期間回大陸探親因疫情被迫滯留當地，本來一家三口在台灣生活，現在卻相隔兩地長達半年，希望政府不要遺棄他們。

陪同陸配請願的國民黨立委林奕華稱，台移民署6月2日公告新規，在同樣都有台灣居留證的情況下，外籍人士以及台灣人之港澳配偶和其未成年子女均可以入境，另陸籍配偶雖然獲准入境台灣，質疑其未成年子女為何不准入境。

針對境外生可分批返台，惟陸生除外的安排，國民黨直指當局雙重標準。國民黨建議台政府對於開放陸生入境時程，應對照當初限制入境安排，針對疫情程度不同的省分，訂定開放順序。國民黨認為，陸生已4個多月未能返台就學，政府應盡快列出對大陸各省市解封的時間表，不能讓他們空等。