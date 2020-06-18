新冠肺炎：挪威確認三文魚非病源　將恢復出口中國

北京爆發新冠肺炎疫情，有傳新發地批發市場三文魚砧板被檢出病毒，導致多地緊急將三文魚下架，消息導致全球多個三文魚主要出口國遭受衝擊。挪威漁業漁產部長英格布里森（Odd Emil Ingebrigtsen）周三（17日）稱，挪中兩國官員日前開會，已確認挪威三文魚並非北京疫情病毒源頭。

英格布里森在有記者參加的視像會議上表示，是次會議消除了對挪威出口三文魚的安全疑慮，該國將恢復向中國出口三文魚。據早前報道，英格布里森周一召集當地各大海產公司召開緊急會議，商討如何應對這次中國市場對於三文魚和新冠病毒的各種猜測。挪威海產協會擔憂，假如中國停止進口三文魚，這種情緒會迅速蔓延至其他市場。

中國疾控中心應急中心副主任施國慶周二（16日）表示，目前無證據證明三文魚是新冠病毒的宿主或中間宿主。挪威食品安全局亦指，疫情爆發以來目前並無出現食物傳播個案，強調挪威三文魚適合消費。

2019年，從挪威出口到中國的三文魚總量高達23.5萬噸，約值1.7億美元（13.3億港元）。今年中國進口挪威三文魚9600噸，較去年同期下跌5%。據知，中國在全球三文魚消費市場分額雖然不足5%，卻是全球增長最快的市場之一。