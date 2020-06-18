奶粉維生素D含量與標籤不符　總代理公司罰逾1357萬人民幣

浙江寧波歡蓓貝貿易有限公司銷售的「安萊儷依」嬰幼兒配方奶粉，近日被浙江市場監管局檢出維生素D含量低於食品標籤標示數量。該奶粉的中國總代理公司事後解釋稱，奶粉維生素D符合國家標準，主要問題是標籤瑕疵，已對涉事批次產品召回。北京市監局近日對該總代理公司罰款約1357萬元（人民幣，下同，約1510萬港元）。

浙江市監局上月巡查奶粉市場發現，有15批次不合格的食品，其中上述奶粉的維生素D含量與食品標籤不符。北京市監局得悉事件後，展開調查，認為涉事總代理公司違反食品安全法，對其作出行政處罰，沒收違法所得逾142.4萬元（約158萬港元）和罰款逾1214.3萬元（約1351萬港元）。

該款奶粉為西班牙的嬰幼兒奶粉品牌，其總公司專門生產不同種類的乳製品。該奶粉被指曾多次在內地檢出不合格等情況，曾因菌落總數不合格被廣州市從化區食藥監局通報；北京時監局早前曾發現奶粉維生素D含量與食品標籤不符，涉事代理公司已被罰款1027萬（約1143萬港元）。