美轟炸機赴南海　又派偵察機飛近廣東

美軍B52H（大圖上） 與日本F15（大圖中及下）編隊飛行。小圖為飛行路線圖。

中美關係緊張之際，美軍兩架戰略轟炸機周三（17日）從阿拉斯加州出發，向南飛往東海及南海執行任務。與此同時，中國北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃表示，美軍一架偵察機周四（18日）經台灣南部空域，飛近大陸廣東省沿岸。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周三表示，呼叫代號分別是LIMIT96及LIMIT97的美軍B52H戰略轟炸機，從阿拉斯加州艾爾森空軍基地出發，向南飛往日本以西海域、東海及南海，完成任務後折返飛回基地，回程時飛經日本以東海域。

美國空軍表示，轟炸機在日本以西海域，與日本航空自衞隊4架F2及12架F15戰機，以及駐日美軍EA18G電子作戰機訓練，內容包括長程護航及攔截，聲稱展示美方對印太地區安全及穩定的堅定承諾，但未有證實轟炸機是否曾在東海及南海執勤。

俄羅斯國防部指雷達探測到該批美軍轟炸機，在太平洋東北部空域飛行，距離俄方邊境300公里；當天俄軍派出戰略轟炸機編隊，飛入美國阿拉斯加州防空識別區。

另一邊廂，南海戰略態勢感知計劃周四在社交網發文，指美軍一架KC135空中加油機當天在台灣東南部空域提供支援任務，之後飛回日本沖繩縣；美軍一架RC135U偵察機其後經巴士海峽，由太平洋向廣東省方向飛去；這款軍機專門收集敵人雷達情報。

此外，美國海軍近岸戰鬥艦吉福茲號周二（16日）及周三在南海某處海域巡航，期間展開MQ8B無人直升機升降作業，美軍表示該艦在南海的行動屬例行性質。