印度「反華」情緒高　民眾掟爛中國製電視機洩憤

中印兩軍近日在邊境爆發衝突，印度民間「反華」情緒持續高漲，抵制「中國製造」的聲音愈演愈烈。印度媒體周四（18日）報道稱，西部古吉拉特邦蘇拉特市一處公寓，有民眾將中國製電視機扔落樓洩憤，引來多名民眾圍觀。

網傳照片顯示，有民眾站在二樓樓梯口，舉起電視機，扔到樓下，多名圍觀民眾情緒激動，一擁而上用腳踩電視機、用棍棒敲打等，將電視機徹底毀壞。

有當地網民得悉事件後，紛紛在社交媒體留言稱，支持上述民眾的做法，呼籲更多人抵制中國製造的產品，削弱中國的經濟增長。另有網民表示，要中國付出代價，「是時候抵制中國產品，和我們勇敢的士兵們站在一起了」。

另對於兩國外長通電話一事，中國外交部發言人趙立堅周四在記者會上表示，外長王毅已詳細闡明中方嚴正立場，中方多次聲明事件起因是印方一線部隊公然打破雙方共識，在加勒萬河谷再次跨越實控線，蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往交涉的官兵；事發後，中印雙方已通過軍事和外交渠道進行溝通協調，雙方同意公正處理事件，盡快使局勢降溫。他重申，目前中印邊境地區的形勢總體穩定可控，相信雙方可妥善處理當前事態。