西部戰區直升機營赴高原　進行實戰化訓練考核機長資質

中印關係持續緊張，內地媒體周四（18日）報道，隸屬西部戰區的第77集團軍一旅近日在高原腹地，進行機長資質認證考核。此考核內容包括野外飛行、特情處置、航空影像判讀、機上標圖、地形分析等信息化指揮技能，其中3人成功晉級為「高原機長」行列。

內媒採訪了一名參與考核的機長，他表示今年的訓練科目中，空空對抗、空地協同、聯合打擊的比重不斷加大，飛機要將到達目標地點和攻擊時間精確到秒，才算及格。而訓練中，直升機需要突破層層的火力網，然後進行攻擊，對模擬標靶進行打擊。

據了解，中印在2017年發生過一次邊境衝突後，該旅已連續4年都會整建制直升機營赴高原展開野外駐訓，而且訓練課目逐步細化、任務難度也逐年提升，已經先後培養出逾50名能適應高原環境的「打仗型」機長。

另外，解放軍新疆軍區、南疆軍區為針對士兵因高原缺氧帶來的病症困擾，邊防前線連隊士兵都會置制供氧設備，在海拔3000米以上哨站配發製氧機、氧氣瓶供氧；在海拔4000米以上邊防哨卡，會派發單兵便攜制氧機，可供士兵攜帶並連續工作6至8小時。

高原邊防對士兵最常見的挑戰便是因低壓缺氧造成嚴重高原反應，有統計指，一部分人在4300米高原居住幾個月後，其勞動效率或能量消耗，只有平原地區的70%或80%。而士兵在高原長期工作，會導致免疫力下降、睡眠質量差，同時帶來心理健康上的影響，解放軍指會針對特殊環境，改善駐軍的工作生活環境，加大對士兵的人文關懷和心理疏導。