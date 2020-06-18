紐時：華採集全國男性DNA　圖建數據庫加強監控

美國《紐約時報》周三（17日）報道，中國警方採集全國各地的男人和男孩血液樣本，以建立一套涵蓋7億男性的基因圖譜數據庫，被指是協助政府加強監控。

報道引述取得的文件及澳洲戰略政策研究所的報告，指出中國公安部於2017年底開始，把收集男性基因樣本計劃擴大至全國範圍，聲稱是要用來建立數據庫抓補罪犯，而只收集男性DNA原因是數據顯示他們更容易犯罪。

報告估計，當局目標是採集3500萬至7000萬名男人及男童、相當於5%至10%中國男性人口的DNA樣本。政府無需採集所有男性的樣本，因為當局可從一人的DNA追蹤其男性親人的身份。

紐時公開部分數據顯示，河南省在2014年至2016年間，已收集了全省530萬份男性DNA。廣西省東蘭縣則採集10800個DNA樣本，佔了全縣男性人口的10%。陝西省宜君縣則獲取11700個樣本。報道指，警方甚至會到學校收集男學生的DNA樣本。東部地區一名31歲的江姓男子聲稱，警方去年警告若他不提供血液樣本，將把他列為「黑色家庭」，剝奪他及其家人的外遊權等，他最終提供了血液樣本。

報道稱，計劃在中國引起憂慮，有官員及海外人權組織警告「國家DNA數據庫」，不僅侵犯隱私，還有利於政府打壓異見人士。國際人權觀察組織研究員王松蓮認為，基因數據庫會讓北京更容易找到異見分子家屬。