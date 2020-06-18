新冠肺炎：加強交通管制　明起跨省道路客運暫停

北京新冠肺炎疫情重燃，市政府在周四（18日）的新聞發布會上通報新發地交通管制措施，其中4條巴士線將繞行，1條巴士線路會飛站，不停有關區域。另北京所有省際客運站和省際客運班線將於周五（19日）開始全部停運，首都往返河北的巴士線路，亦將陸續停駛，目前已有2條線路臨時暫停。

北京市交通委員會副主任、新聞發言人容軍指出，巴士線路423路、497路、353路、483路會採取繞行甩站措施，而160路會按照原定路線行駛，但不會停西白家窯、白盆窯、銀地家園南、天倫錦城南門4個巴士站；而往返河北的城際灤平線、838路巴士，已經臨時停運，預計近日多條京冀巴士線，會按河北省方面要求臨時停駛。

容軍續指，跨省客運服務將於周五起停運，同時暫停巡遊車、網約車、順風車的出京營運業務。北京市內的公共交通載客量也相對有所下調，其中巴士滿載率不可超過90%、地鐵等軌道交通滿載率不可超過80%。

另外，北京首都機場及大興機場按市防疫相關要求，自周四起出京旅客需出示健康碼和7日內的核酸檢測證明，顯示「未見異常」才允許登機，同時旅客亦要配合目的地的防疫措施。此外，大興機場城市航站樓草橋站，會在周四暫停營運，旅客需前往大興機場辦理值機和行李託運等業務。