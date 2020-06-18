解放軍新建5民兵部隊　部分隊員來自格鬥俱樂部

中印日前在邊境爆發衝突，解放軍軍媒周四（18日）報道，西藏軍區周一（15日）在拉薩，組織了5支新的民兵部隊，包括雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪狐高山快反隊、雪獒高原抗擊隊，並接受解放軍士官授旗檢閱。其中，雪獒抗擊隊據稱是由內地知名的恩波格鬥俱樂部成員組成，並有在國際賽事取得成績的經歷，被外界認為是針對中印邊境士兵互毆的情況，特意提高了單兵搏擊能力。

據了解，5支民兵部隊都由西藏當地的知名企業派人組成，雪鴿極地通信隊由中國移動西藏公司派組成，確保空中補盲通信，能在8分鐘內架設應急通信基站；雪狼極限攀登隊由西藏聖山登山探險服務有限公司組織，具備高海拔攀登、快速攀岩、極限探險等能力，可在海拔8600米山地執行救援任務。

而雪鷹空中巡邏隊由通用航空股份有限公司組成，巡邏隊在空中開拓了13條航線，又建設起降點15個，曾參與軍民融合應急投送演練；雪狐高山快反隊由西藏華泰龍礦業開發有限公司組織，裝備性能先進的各類救援車輛，可以成為軍隊快速後勤保障力量。

西藏軍區司令員汪海江指，西藏自然環境和交通狀況復雜，普通力量在遂行應急應戰任務時難以全域到點，這些新質分隊的入列，極大地提升了西藏後備力量的組織動員力、快速反應力和支援保障力。