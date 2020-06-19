新冠肺炎：新發地疫情未止　官方加強消毒農貿市場

首都北京市在過去7天，累計158人確診新冠肺炎，均來自新發地批發市場。國務院聯防聯控機制周四（18日）發文，要求各地進一步全面精準開展環境消毒工作；另將以農集貿市場為重點，發動對所有攤位徹底環境衞生清理和衞生排查。內地目前累計83,293人確診、4634人病亡。

當局發布《關於全面精準開展環境衞生和消毒工作的通知》，要求商戶對攤位徹底排查環境衞生，對市場內公廁、垃圾桶、活禽宰殺點等設施清掃保潔；及時清運積存垃圾，對運輸車輛、存儲庫房，落實實名登記等報告制度。

另在機場、鐵路、地鐵等公共交通工具開展環境衞生清掃，須常換氣通風；超市、商場等人員密集、流動性大的場，需所做好公共區域的物體表面清潔消毒；對熟食店、流動攤販等食品重點場所嚴格衞生管理。

國務院聯防聯控機制同日又發布《低風險地區夏季重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南（修訂版）》，提醒食品消費者，處理生的肉、禽、水產品等後，要使用肥皂和流動水洗手至少20秒；另不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品，防止濺灑污染傳播病毒。