火鍋店回收剩菜湯底再賣　市監局立案查處

廣東廣州市海珠區一間火鍋店周三（17日）被內地傳媒揭發，涉嫌把顧客吃剩的火鍋湯底、料理回收後再次出售，引起輿論恐慌。海珠區市監局周四（18日）通報，指該局已派出執法人員趕赴現場調查，證實媒體反映情況基本屬實，已立案查處該火鍋店。

據報道，涉事火鍋店名為「冷記重慶火鍋」，位於海珠區南石頭街江燕南路。內媒記者早前暗訪該店，發現店員把客人使用過的紅油、剩菜回收，過濾分撿後二次售賣，且後廚環境衞生惡劣，瓜果蔬菜、肉類等食材未分類存放，且不作清洗直接切片擺盤，後廚職員也不佩戴口罩和手套、且無健康證。報道周三晚上曝光後，引起輿論嘩然。

海珠區市監局當晚10時許派員到店核查，該店僅能提供營業執照和食品經營許可證，但無法提供牛油進貨單據，店內4名員工均未能提供健康證，且廚房環境惡劣，執法人員遂發出《當場行政處罰決定書》，責令該店當日內整改。區市監局翌日再向火鍋店負責人詢問，對方解釋稱，受新冠肺炎疫情影響，鍋底原料廠家一直無法供貨，該店遂自行熬製火鍋底油，並在過程中添加少許「老油」。當局針對該店涉嫌經營使用回收食品作為原料製作食品的行為，已進行立案查處。

海珠區市監局事後召開專題會議，決定從即日起在全區範圍內開展餐飲服務食品安全專項突擊整治行動，並以火鍋店、小型餐飲服務單位為重點整治對象，一旦發現違法違規行為者，將依法予以處理。