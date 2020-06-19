性感女子深夜馬路大跳熱舞　違反交通規則被罰

廣西南寧市日前傳出有一群衣着性感的年輕女子，在路上停泊的一排豪華轎車旁大跳熱舞，舞姿撩人。事發經過遭人拍片後上傳社交網，引發議論。其後警方調查發現，事件為舞蹈室安排學員拍片宣傳，11名涉案人事後已依法受罰。

從網傳畫面所見，事件發生於晚上、路面車流不多的時段。當時多輛豪華轎車整齊地停泊在路旁，多名衣着性感的女子伴隨着節拍強勁的音樂起舞，舞姿大膽、意態撩人，現場有人負責指導、拍照。

片段上傳到社交網後，網民紛紛留言，當中有人認為片中人的行為不但有傷風化，更違反交通法規，並要求相關部門查處。廣西南寧市邕寧公安分局周三（17日）發通報稱，分局得悉事件後高度重視，立即會同交警部門開展調查。

周一（15日）民警依法傳喚涉事的5女6男接受調查。經查，網上片段拍攝時間爲周日（14日），拍攝地點爲邕寧區新美路附近。據涉事者交代，當地女子莫某爲宣傳其開辦的舞蹈室，當晚安排部分學員穿着背心、熱褲等，在事發路段佔用路面表演電臀舞。另一涉案的徐某則負責借來豪華轎車作爲背景並進行拍攝。

經調查，11名涉事男女分別涉犯違法停泊車輛、非法改裝車輛，以及在馬路嬉鬧等交通違法行為，將由交警部門依法處罰。另警方亦對莫某、徐某等人進行了警誡，涉事人已認識到錯誤，並表示將主動消除事件的影響。