警3年繳獲5.16噸毒品　吸販「笑氣」案增多

山東省政府周四（18日）召開新聞發布會，介紹過去3年破獲毒品犯罪的情況。該省警方在2017至2019年共破獲1.1萬餘宗有關案件，繳獲各類毒品5.16噸；另發現，吸食及製販「笑氣」等新型毒品案件逐漸增多，且呈現低齡化趨勢。

山東省公安廳副廳長李祝群指出，該省登記在册吸毒人員10.9萬人，已戒斷3年未復吸人員7.3萬人，而18歲以下青年吸毒人數，亦由2015年最高峰1091人減至67人。雖然吸販毒活動減少，但李強調掃毒攻堅遠未「觸底」，毒源由境外滲透的現象加劇；尤其是吸販「笑氣」、大麻、製販新型毒品案件增多，網絡涉毒犯罪變得普遍，「遠程非接觸式」的販毒手段逐漸常態化。

禁毒總隊總隊長李東明介紹，「笑氣」化學名稱為一氧化二氮，濫用會導致生理和心理雙重成癮，可致人臟器損傷、缺氧、昏迷甚至死亡。山東濫用「笑氣」現象不斷增多，過去3年破獲非法經營「笑氣」案件28宗、拘捕76人，惟今年以來已破獲51宗、拘捕239人，全省16市均發現吸食濫用「笑氣」現象，逾9成吸食者的年齡介乎18至35歲，近年亦出現多宗青少年過度吸食而癱瘓、死亡的案例。

李祝群表示，山東是化工醫藥大省，國家規定管制的32個品種全部涉及在內，年均流通量居中國首位。該省便利的交通和物流等條件，成為不法分子非法獲取製毒原料的重要區域，製毒物品流弊風險較大，是當前和今後禁毒工作的最大風險點之一。