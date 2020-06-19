能講流利廣東話　失憶翁流落荊州惹關注

「我真的很恨我自己，究竟我發生甚麼事會來到荊州，我自己都不知道。」湖北荊州近日一名失憶流浪老人引起關注，老人不知自己身世，面對社工協助時，自稱是老闆並駕駛名車，更講出一口流利的廣東話。目前中心已對老人進行人臉識別比對，惟湖北及廣東均未有得出結果。

內地傳媒周二（17日）報道，在上月17日，有市民在當地的綠地海外灘發現該名老人，警方接報後將他帶至社會救助服務中心，初步疑懷疑老人患有阿茲海默症（俗稱老人癡呆症）。

面對中心工作人員的提問，老人以廣東話回應：「我唔知我講乜嘢，我真係乜嘢都諗唔到，最重要嘅嘢我諗唔起。諗到嘅嘢就係嗰啲碎片，一嚿一嚿一啲一啲。」他又表示，中心交代的名字、年齡、車牌、公司名字、工作、住址、家人聯絡電話等，「我想不起來了」；自己亦只能透過鏡子去推斷其有50、60歲。

工作人員表示，他們曾找了不同汽車公司的牌子標誌，該老人看到一個瑪莎拉蒂跑車後，就表示是他的車；共記得自己有一個母親和兩名女兒，但想不起她們的名字。該名老人現時只希望家人能透過中心發出的尋人啟事，得悉他的事並能夠早日回家。