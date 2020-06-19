最富法官受賄案開審　家姐庭外掌摑舉報記者

海南省第一中級人民法院周四（18日）開庭審理省高級人民法院前黨組成員、副院長張家慧受賄案，而張的家屬則與一名自由撰稿人劉虎，在法院門口發生口角，期間張的姊姊張家華更動手掌摑劉男。警方事後上前攔阻帶走張家華，目前對其處以行政拘留10日，並罰款500元（人民幣，下同，約555港元）。

事發當日上午，劉虎稱自己早上去到法院，在門外被數十人包圍，其中2名婦女多此動手掌摑自己，動手者包括張家慧的二姐張家華。據悉，劉是最早在網上披露案件的相關人士之一。口角中，張家華指摘劉虎為「黑記」，認為他不該報道她妹妹，而劉虎反駁道：「我要是虛假報道，他們可以去告我，為甚麼要打人？」

據了解，張家慧被查源於去年一宗「敲詐勒索案」，此後有人在網上舉報其家族資產超百億元。經省檢察院調查，認為張家慧身為國家工作人員，利用職務上便利為他人謀利，非法收受財物且數額巨大；在行政審判活動中指使、授意他人故意違背事實和法律作枉法裁判；以非法佔有為目的，虛構事實，騙取他人財物，控其受賄罪、行政枉法裁判罪、詐騙罪三罪。