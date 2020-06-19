被指包庇張志超坐3年冤獄　王廣超索賠307萬人民幣

山東臨沂市「臨沭二中姦殺案」當事人張志超，因坐14年冤獄近日向法院索賠受理。事隔半個多月，因被控包庇罪而判處3年有期徒刑的同案人王廣超，周四（18日）亦透過其代理律師，向市中級人民法院申請國家賠償307萬餘元人民幣（約340萬港元）。

事發於2005年3月6日，臨沭縣第二中學分校的男廁內發現一具屍體，驗屍後確認是失蹤女學生高某。警方根據證人口供，認為時年16歲的張志超有重大嫌疑將其拘捕；而張的好友王廣超亦被警方帶走。王翌年因張強姦罪成立，被指為知情者故意虛假證言，犯包庇罪判處3年有期徒刑，緩期3年執行。直至今年1月13日，省高級人民法院二審宣判二人無罪。

王廣超向內媒透露，他和張既是同學也是好友，在警方調查期間一度被取保候審，但因翻供而被重新收監，至一審開庭宣判共被羈押13個月。他因被迫作出有罪供述，更一度懷疑是張設局而被捲入此案。

王的國家賠償包括人身自由賠償金、精神損害撫慰金、誤工費損失、維權交通費和在媒體上公開賠禮道歉。王的律師表示，王廣超當年還是一個剛滿16歲的中學生，在法院宣判卻成為了一個罪人被嘲笑，最終被迫放棄學業，背井離鄉工作，但很多公司都因其有刑罰而不聘用，令其個人及整個家庭造成巨大災難。

據此前報道，張志超在本月1日通過律師向臨沂中院提交國家賠償申請書，共申請國家賠償780餘萬元（約866萬港元），其中包括人身自由賠償金及精神損害撫慰金。目前，臨沂中院已對張的賠償案受理。