Tesla Model 3翻側起火　車主：車突然加速

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）安全爭議問題不斷。內地傳媒周四（18日）報道，網上瘋傳江西南昌一輛Tesla Model 3失控起火的照片，引起外界關注；已有20多年駕齡、50歲的陳姓車主透露，當時車輛突然自動加速至時速127公里，最終撞上土堆翻車起火，自己受傷送院目前無大礙。

事發於周二（16日）下午1時許，陳男開車送兒子上學後，就如往常一樣駕車經紅谷灘新區的贛江南大道回家。當車駛經南昌市國體中心附近時，車輛突然自行加速，陳男多次深踩煞車無果，只能闖過交通燈、躲閃路上的車輛，直至駛到盡頭，撞上土堆後翻側至路旁草地上。

「車子冒煙了，擋風玻璃都碎了，我就爬了出來。」據陳男憶述，當時額頭被撞至出血，腹部劇痛，路人紛紛過來圍觀。約10多分鐘後，車輛突然燃燒起火；據現場照片顯示，火勢由擋風玻璃蔓延至車尾，從車底燃燒至車頂，並伴有濃濃黑煙。

陳男隨後被送至南昌市第三人民醫院，因腹部外傷有積血而一度病重，經診治後脫離危險。他表示，涉事車輛是去年3月以近60萬人民幣（約66萬港元）購買，到出事前行駛了約3萬公里；另因Tesla可設定最高限速，他認為如把限速設得更高，相信車子或會駛得更快。

陳的妻子表示，事後Tesla曾派工作人員前往醫院，但他們懷疑是丈夫踩錯油門當煞車，惟到最後都沒有向他們透露事故原因。對此，Telsa的內地官方部門周四回應，根據公司的車輛設計原理，煞車失靈車輛自己加速的可能性非常小，建議等政府部門根據車輛數據的結論，再下判斷；目前政府部門亦已經介入調查。