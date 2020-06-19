清潔工4年多次遭性騷擾　向法院起訴男上司

廣東廣州38歲環衞工人黃微（化名），近日向越秀區法院起訴上司周姓環衞站長，指過去4年多次遭後者性騷擾。黃又將工作所在的環衞站告上法庭，認為負責人沒有採取任何機制防止性騷擾，認為應承擔連帶責任。周事後回應否認對黃性騷擾，「沒有這事，只是開開玩笑」；該案是廣東首宗以「性騷擾損害責任糾紛」為由立案起訴的案件。

黃女周一（15日）向法院起訴稱，她與丈夫2016年從湖南到廣州，同在該區的街道環衞站任職環衞工人。詎料周男以上司為名，多次向黃女傳送「我很想和你XX」、「1000做一次」等充滿性暗示的訊息。周男隨後更威脅稱，有權力辭退員工。黃女表示，擔憂與丈夫的工作不保，孩子讀書問題等，4年內不敢向別人透露，「只能啞忍」。

詎料周男變本加厲，多次讓黃女丈夫出外工作，留下與她獨處。黃最終忍無可忍，決定錄音、保留訊息截圖等報警求助。黃認為，性騷擾發生在工作地點，而被告是環衞站站長，工作部門沒有建立調查、處理性騷擾的機制，得悉事件後也沒有採取任何措施，遂決定起訴環衞站。惟有律師表示，該案沒有成功先例，正等待法院判決。