新冠肺炎：三赴新發地市場採樣　中方將病毒數據交世衞

自北京市再爆發新冠肺炎疫情以來，中國病毒專家先後三次進入這次疫情集中地新發地批發市場採集病毒樣本。中國疾控中心周四（18日）晚上正式發布新發地疫情及病毒基因組序列數據，並將有關數據提交予世界衞生組織及全球共享流感數據倡議組織，與國際社會分享。

中方通過「新型冠狀病毒國家科技資源服務系統」發布的3組數據，2組是來自北京市確診病例基因組序列數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02），其餘1組則為環境樣本基因組序列數據（NMDC60013903-03）。

據了解，內地病毒病所專家本月14日、15日及17日，先後三次進入新發地農產品批發市場進行病毒溯源工作。第一和第二次，病毒病所專家各採集了200多個樣本，其中驗出了不少新冠病毒核酸陽性樣本（即帶病毒）；第三次，專家除採集各類水樣本進行檢測，亦同時採集了空氣樣本以確定氣溶膠傳播風險，目前樣本正在檢測中。

中國疾控中心病毒病所研究員、國家流感中心副主任劉軍，分別到過湖北武漢華南海鮮市場和新發地市場。他表示，海鮮市場的環境比較濕冷，而微生物包括病毒因為是怕熱不怕冷，所以在這樣的環境下能存活很久。加上市場的環境封閉，通風狀況不好，也會對病毒的傳播起到推波助瀾的作用。

劉軍又稱，在病毒溯源工作中，對環境樣本的採樣檢測非常關鍵，因為不同的陽性樣本，可能指向不同的傳染源，例如，在沒有開封的凍品中發現陽性樣本，就證實病毒可能是通過冷鏈運輸到市場造成傳播；如果凍品已開封，則表示凍品可能被人接觸過，得出的結論就不一樣。