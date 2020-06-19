中印流血：印度擬上調關稅　商會籲抵制中國貨

中印兩軍周一（15日）在邊境爆發多人死傷的流血衝突，兩國關係急轉直下。外媒周五（19日）引述政府消息指，印度有意對300項中國及外地進口貨提高關稅及加大貿易限制，旨在保障本土企業。而印度民間的反華情緒亦高漲，有商會呼籲抵制華貨。

英媒引述2名政府官員指，印度有意向多項中國及外地進口貨提高關稅，措施細節料於未來3個月內陸續公布。據報，政府有意向160至200項進口貨提高關稅，另向100項進口貨施加許可證制度及嚴格品質檢查等非關稅限制。報道指，有關貨物總值約為80億至100億美元（約624至780億港元），旨在篩走威脅本地產業的低品質非必要貨品。

消息官員指，印度無意針對特定國家，但有關舉動是收窄與中國等國貿易逆差的一個有效方法。截至今年2月的最新統計，印度對中國的貿易逆差額高達468億美元（約3650.4億港元）。印度財政部及貿易部均未有回應報道。

另外，自中印衝突爆發後，印度民間反華情緒高漲，抵制華貨的聲音不絕，當地有市民甚至將中國製電視機掟落樓洩憤。全印度貿易商聯合會（CAIT）於當地周四（19日）發出公開信，發起全國抵制華貨的行動，呼籲當地演藝界及體壇名人停止為中國品牌代言。CAIT定下目標，在2021年12月前減少從中國進口相當於13億美元（約101億港元）的商品。