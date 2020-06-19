新冠肺炎：新發地病毒來自外地　疫苗或年底問世

北京新冠肺炎疫情持續，當地除實施嚴格的小區封閉式管理和進出限制，亦擴大病毒核酸檢測範圍。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周五（19日）接受官方電視台訪問時稱，引發這波疫情的病毒非源自北京，而是由該市以外的人或物帶到新發地批發市場。

吳尊友表示，目前尚未清楚病毒是怎樣被帶到新發地。如果是經由物品，最可能是溫度較低、冷凍的物品，致病毒存活時間比較長；如果是人最有可能是兩類，一類是在市場工作的人員，5月底、6月初曾經去過疫情流行區受感染，但症狀不明顯或無症狀，復工復產後回到市場工作，引起市場污染，造成人與人之間的傳播；另一類是來自有輸入病例流行區的人到新發地購物，污染環境造成工作人員感染傳播。

他認為下一步要將最早病例發病時間往前推一個潛伏期，調查在那段時間市場發生的主要變化，例如有否來自輸入病例地區的人返回市場工作或到市場購物，並對這些人進行調查。另對新發地的物品進一步分析，以梳理是否有物品在進入市場前已被污染，就可以回答究竟是人還是物把病毒帶到了新發地。

在周四（18日）的記者會上，他表示北京疫情已受控，訪問中他重申這論斷是基於科學，但強調防控不能鬆懈。至於何時才能下調防控級別，他回答若兩周沒有新的診斷病例或檢測陽性病例，便可判斷不會有當地病例引起的續發病例，這樣才可減輕防控力度。他又表示，新冠病毒疫苗今年底有可能問世，但由於疫苗使用還未成熟，要大規模接種還有一定過程。

另外，內地一項新冠病毒研究顯示，患者康復後體內的抗體或只能維持2至3個月，而無症狀感染者的抗體維持時間更短。研究人員以重慶市萬州區的兩組患者作比對，一組為37名無症狀患者，另一組37人則出現症狀。分析兩組人康復後數周的血液樣本發現，有症狀組及無症狀組分別僅78.4%及62.2%的人有短暫抗體；康復8周後有症狀組及無症狀組分別有62.2%及81.1%的人抗體減少。有關研究周四刊於學術期刊《自然醫學》。