黃健庭獲提名監院副院長惹爭議　台總統府取消記者會

台灣的蔡英文總統原定周五（19日）下午3時召開記者會，正式公布新一屆監委提名名單，惟部分提名人選周四（18日）曝光後，前台東縣長、國民黨籍黃健庭獲提名為監察院副院長，引起藍綠兩營反彈，總統府只好臨時取消記者會。其中民進黨副秘書長林飛帆公開呼籲黨內高層三思，國民黨也針對黃健庭自行接受提名，作出停止黨權處分。

台總統府周四透露部分提名人選，包括前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼台灣的國家人權委員會主委、黃健庭出任監察院副院長等，林飛帆在Facebook發文表明反對，認為監察院是台灣憲政體制轉型的關鍵，然而黃健庭從過去的爭議紀錄，到人權政策價值態度來看，都不適合出任監察院副院長。據報道，在提名人選曝光後，民進黨內部的反對聲音幾乎「排山倒海」，林飛帆的貼文也獲大批民進黨黨內幕僚按讚分享。台總統府周五下午1時50分突然宣布取消記者會，確切時間會另行通知。

另一方面，國民黨考紀會周五上午宣布，由於黃健庭未經核准，自行接受「蔡英文女士聘任」為監察院副院長，違反國民黨「黨員違反黨紀處分規程」，決定予以先行停止黨權處分，同時請台東縣黨部盡速做出適當黨紀處分建議。