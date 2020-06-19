新冠肺炎：再有醫護確診　4省市派員支援首都

北京市政府周五（19日）舉行第126場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，昌平區政府副區長吳彬表示，北京大學國際醫院周四（18日）新增一宗確診病例，患者是該院急診科護士，屬周日（14日）海淀區一名確診病例的密切接觸者。目前，該院採取封閉管理措施。中疾控及江蘇、浙江等4省市抽調流行病學調查人員支援北京。

與此同時，當局派駐工作組進駐醫院，統籌調度防控工作；做好醫療救治，將確診患者第一時間轉運至定點醫院；開展流行病學調查，擴大環境採樣檢測和密切接觸者排查範圍，追蹤密切接觸者，落實隔離觀察措施；提升醫院防護等級，對醫院進行全面消毒，院區門、急診暫時停診，相關病房暫停收治新入院患者，降低人員密度。

北京地壇醫院副院長吳國安表示，上周四（11日）至本周五（18日），該院接診183宗確診病例、無症狀感染者13宗，共計196宗。其中男性114宗，女性82宗，平均年齡43歲，最小8歲，最大70歲，小於14歲兒童3宗。危重型病例2宗，重型病例11宗。

北京市將突發公共衞生事件應急響應級別由三級調升至二級後，按照二級響應相關防控措施要求，根據相關商業服務業領域特點和實際，市商務局組織對餐飲、商場超市、批發市場、商品交易市場、商超配送物流、外賣速遞、美髮美容、洗染、沐浴、家電維修、攝影、家政、加油站等13個行業指引進行修訂。其中餐飲行業指引中，明確要求餐飲企業暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚餐活動，控制餐廳就餐人數，拉開桌位間距，確保間隔在1米以上，不得安排非同行顧客同桌就餐。