歷時5年　「兩蔣日記」一審判歸台國史館

兩蔣日記曾以學術自由名義公開。

「兩蔣日記」（台灣的已故總統蔣介石、蔣經國）等文物歸屬案歷經5年審理後，台北地方法院周五（19日）下午4時一審宣判，判決兩蔣擔任總統職務期間的文物，包含「兩蔣日記」歸台灣的國史館所有，部分非總統職務期間的兩蔣文物，則歸蔣家人所有。全案可上訴。

擁有珍貴史料價值的「兩蔣日記」，2005年由蔣經國三子蔣孝勇的遺孀蔣方智怡送到美國史丹福大學胡佛研究所保管，並表示所有權讓給國史館，希望由館方編纂成公開史料出版。惟蔣經國長孫女蔣友梅反對，認為日記屬於蔣家後代共有的私人財產，要公開必須經過所有蔣家後代同意，國史館因此提出確認「兩蔣日記」所有權訴訟。

國史館2015年對蔣友梅、蔣方智怡等10餘名蔣家後代提起民事訴訟，欲確認「兩蔣日記」所有權。國史館主張，「兩蔣日記」屬兩蔣任職總統期間日記、手稿並夾雜公文書，符合總統副總統文物管理條例文物範圍，應交給國史館管理；蔣家後代已有多人向法官表達立場，其中蔣方智怡表明與國史館立場一致，更一度淚灑法庭說︰「身為蔣家媳婦，若有人認為我做得不夠，我可以接受，但不能接受用侵佔來指摘我。」

法院審理期間，曾透過司法互助管道，發函給目前存放「兩蔣日記」的美國史丹福大學胡佛研究所，胡佛研究所也同意台灣派人前往調查。台外交部事後回函法院調查團隊完成的關鍵報告列為密件，附件也列為機密，法官去年3月裁定未來開庭均不公開。

然而，在史丹福大學、國史館、蔣友梅等家屬多次協調下，去年夏天達成協議同意以學術自由名義，公開「蔣經國日記」內容，提供歷史與學術研究，胡佛研究所也在去年12月17日開記者會展示「蔣經國日記」，但不影響所有權訴訟進行。