陳一新︰加大重點地市督辦力度　推進掃黑除惡常態化

全國掃黑除惡專項鬥爭重點地市督辦會周五（19日）召開，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在會上強調，要加大對進展相對滯後的重點地市的督辦力度，對重點地市推進工作不擔當不作為的責任人問責追責，同時要發動群眾提供線索，確保讓黑惡勢力陷入人民戰爭的汪洋大海，並推進掃黑除惡常態化。

陳一新指出，要把貫徹落實掃黑除惡決策部署作為檢驗政治擔當的「試金石」，採取更有針對性、更具實效性的舉措，確保掃黑除惡鬥爭達到預期目標和效果。各地要攻克人民反映強烈的重點案件，解決群眾最恨最怨最煩的突出問題，同時要堅持「三個必核」、「三個必查」，做到舉報線索「件件有着落」。

他又指，「逃犯清零」要保持高壓態勢，全力展開追逃行動；「案件清結」要發起總攻，做到依法快偵快訴快判；「傘網清除」要徹底圍殲，全面回溯核查「有黑無傘」、「大黑小傘」案件；「黑財清底」也要擴大戰果，圍繞是否與行業部門利益勾連等循線追查等。

陳一新強調，要對重點地市推進工作不擔當不作為的責任人問責追責，對有保護傘線索指向的公職人員果斷調離崗位，提級辦理未能突破的重大黑惡案件。各省級掃黑辦要選調政治素質高、業務能力強、辦案經驗豐富的幹部到鬥爭一線，並發動群眾提供線索，及時兌現獎勵承諾，並完善政策制度，推進掃黑除惡常態化。